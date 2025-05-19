Лондон ответил на дело трех обвиняемых иранцев вызовом посла страны

Великобритания вызвала посла Ирана в связи с обвинением трех иранцев по закону о национальной безопасности.

Об этом сообщается в официальном заявлении британского правительства, обнародованном в понедельник, 19 мая, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 19 мая, Великобритания вызвала иранского посла Сееда Али Мусави в ответ на предъявление обвинений трем гражданам Ирана по британскому закону о национальной безопасности.

"Правительство Великобритании четко заявляет, что защита национальной безопасности остается нашим главным приоритетом, и Иран должен нести ответственность за свои действия", – говорится в официальном заявлении.

В начале этого месяца британская антитеррористическая полиция арестовала восьмерых мужчин, среди которых семеро – иранцы.

17 мая британская полиция выдвинула обвинения трем гражданам Ирана за нарушение закона о национальной безопасности после масштабного расследования в сфере борьбы с терроризмом.