СМИ: ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до $50

ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить текущий ценовой предел на российскую нефть, транспортируемую морем, с 60 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против Москвы.

Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Домбровскис не назвал уровень, до которого Европейский Союз хотел бы снизить ценовой предел, но чиновники ЕС, ознакомленные с ходом обсуждений, заявили, что Евросоюз предложит 50 долларов за баррель.

На вопрос журналистов, вынесет ли он предложение о снижении ограничения на встрече министров финансов G7 в Канаде на этой неделе, Домбровскис ответил: "Да".

"Это вопрос, который мы подняли со стороны Комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю, что другие партнеры G7 также проявят интерес к этому вопросу и что состоятся определенные дискуссии", – сказал он.

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Во встречах министров финансов G7 также принимают участие Европейская комиссия и председатель министров финансов еврозоны.

Ценовой предел G7 был согласован в декабре 2022 года и запрещает торговлю российской нефтью, транспортируемой танкерами, если цена превышает 60 долларов за баррель, а также запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она не продается по цене ниже установленного предела.

Эта мера имела целью уменьшить доходы России, чтобы она имела меньше средств для финансирования вторжения в Украину, и одновременно предотвратить резкое падение мировых поставок нефти.

Россия обходила ценовой предел G7 с помощью "теневого флота" танкеров, которые не страхуются западными компаниями, и российская нефть марки Urals большую часть времени торговалась выше ценового предела.

Однако в начале апреля цена упала ниже 60 долларов, поскольку глобальные опасения относительно экономического роста после объявления США о введении глобальных пошлин также повлияли на цены на нефть.

Как сообщалось, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что ценовой потолок на российскую нефть стоит снизить до $40 за баррель.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который должны утвердить 20 мая, может включать дальнейшее снижение верхнего предела цены на нефть.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.