У Британії затримали третього підозрюваного у справі про підпал будинку премʼєра

Поліція Лондона вранці 19 травня затримала 34-річного чоловіка, який підозрюється в причетності до спроб підпалу обʼєктів, повʼязаних із премʼєр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні лондонської поліції вказано, що 34-річний чоловік був затриманий за підозрою у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.

Пізніше затриманого взяли під варту. Його імʼя наразі не розкривається.

Кількома днями раніше був затриманий також 26-річний чоловік за підозрою у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.

Перед цим в рамках розслідування був затриманий 21-річний українець Роман Лавринович, який минулого тижня постав перед судом за звинуваченнями у підпалі з наміром заподіяти шкоду життю людей.

Ідеться про підпал автомобіля, який раніше належав Стармеру, а також дві спроби підпалу будинку, який премʼєр Британії здає в оренду.

Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".