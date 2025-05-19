В Британии задержали третьего подозреваемого по делу о поджоге дома премьера
Полиция Лондона утром 19 мая задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к попыткам поджога объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В сообщении лондонской полиции указано, что 34-летний мужчина был задержан по подозрению в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.
Позже задержанный был взят под стражу. Его имя пока не разглашается.
Несколькими днями ранее был задержан также 26-летний мужчина по подозрению в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.
До этого в рамках расследования был задержан 21-летний украинец Роман Лавринович, который на прошлой неделе предстал перед судом по обвинению в поджоге с целью причинения вреда жизни людей.
Речь идет о поджоге автомобиля, который ранее принадлежал Стармеру, а также о двух попытках поджога дома, который премьер Великобритании сдает в аренду.
Сам Стармер заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".