У Данії арештували чоловіка, який міг допомагати ХАМАС придбати дрони

Суд у Данії взяв під варту 28-річного чоловіка, якому інкримінують допомогу терористичному угрупованню ХАМАС у плануванні атаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За інформацією данської розвідки (PET), справа стосується низки арештів, які відбулись у грудні 2023 року в межах операції з запобігання ймовірному терористичному нападу.

Тоді затримали шістьох людей, зокрема чотирьох заочно. Серед них був 28-річний чоловік, який, за даними місцевих ЗМІ, був відомим діячем організованої злочинності в Копенгагені.

Чоловіка екстрадували з Лівану у зв'язку з іншою справою про подвійне вбивство. У понеділок він постав перед судом, який постановив узяти його під варту до 11 червня.

Керівник оперативного відділу PET Флеммінг Дреєр заявив, що затриманий підозрюється у придбанні дронів, призначених для використання ХАМАС "у терористичному нападі в невідомому місці в Данії або за кордоном".

"PET і прокуратура вважають, що ця особа є провідним діячем забороненого кримінального угруповання і має зв'язки з ХАМАС", – додали в розвідці Данії.

Нагадаємо, минулого року 21-річного громадянина Данії заарештували за підпал будинку єврейської жінки в Копенгагені, що попередньо кваліфікували за законодавством про тероризм.