В Дании арестовали мужчину, который мог помогать ХАМАС приобрести дроны

Суд в Дании взял под стражу 28-летнего мужчину, которому инкриминируют помощь террористической группировке ХАМАС в планировании атаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По информации датской разведки (PET), дело касается ряда арестов, которые состоялись в декабре 2023 года в рамках операции по предотвращению вероятного террористического нападения.

Тогда были задержаны шесть человек, в том числе четверо заочно. Среди них был 28-летний мужчина, который, по данным местных СМИ, был известным деятелем организованной преступности в Копенгагене.

Мужчину экстрадировали из Ливана в связи с другим делом о двойном убийстве. В понедельник он предстал перед судом, который постановил взять его под стражу до 11 июня.

Руководитель оперативного отдела PET Флемминг Дреер заявил, что задержанный подозревается в приобретении дронов, предназначенных для использования ХАМАС "в террористическом нападении в неизвестном месте в Дании или за рубежом".

"PET и прокуратура считают, что этот человек является ведущим деятелем запрещенной преступной группировки и имеет связи с ХАМАС", – добавили в разведке Дании.

Напомним, в прошлом году 21-летний гражданин Дании был арестован за поджог дома еврейской женщины в Копенгагене, что предварительно квалифицировано по законодательству о терроризме.