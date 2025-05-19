Селу в Швейцарии грозит обвал в ближайшие часы, эвакуированы все жители

Власти швейцарского села Блаттен в альпийском кантоне Вале распорядились, чтобы все жители выехали из-за угрозы обвала, которая за последние сутки возросла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Утром в понедельник всем 300 жителям Блаттена, которые находились в селе, приказали взять самые необходимые вещи и немедленно уехать.

Причиной стали последние данные о сдвиге горы неподалеку, в результате которого к обеду обрушилось 100 тысяч кубических метров скалы.

Эксперты считают, что скала сорвется в ближайшие часы или самое позднее во вторник, в результате чего на Блаттен может обрушиться около двух миллионов кубических метров скалы, в худшем случае – пять миллионов.

"Мы надеемся, что скала обрушится небольшими частями", – сказал журналистам ответственный за эвакуацию представитель властей Блаттена Матиас Эбенер.

Эвакуированных людей временно разместят в других населенных пунктах кантона Вале или у родственников – как и тех, кому приказали уехать в воскресенье.

Ранее СМИ сообщали о другом швейцарском селе – Бриенц, что в кантоне Граубюнден, которое неоднократно эвакуировали из-за угрозы оползня.