ЗМІ: Бельгія просить зняти імунітет з євродепутатів у справі про підкуп з боку Huawei

Бельгійська влада звернулася до Європейського парламенту з проханням позбавити імунітету кількох депутатів Європарламенту, аби їх могли притягнути до відповідальності у межах розслідування підкупу з боку китайської компанії Huawei.

Про це стало відомо порталу Politico, передає "Європейська правда".

За словами одного з джерел Politico, запит Бельгії стосується п'ятьох депутатів Європарламенту: трьох з правоцентристської Європейської народної партії, одного від соціалістів і одного – з центристської групи Renew Europe.

Інший співрозмовник уточнив, що розслідування стосується також співробітників Європарламенту.

Імена євродепутатів, про яких йдеться, поки не відові, але їх має оголосити президентка Європарламенту Роберта Метсола на відкритті пленарного засідання в середу, 21 травня.

Далі, за процедурою, комітет з правових питань Європарламенту вирішить, чи позбавляти депутатів імунітету, після чого рішення має бути затверджене на пленарному засіданні більшістю голосів.

Щонайменше восьмеро людей, зокрема один з топменеджерів Huawei в Європі, були звинувачені прокуратурою Бельгії в активній корупції, відмиванні грошей та злочинній організації.

Тим часом Європарламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на Huawei.