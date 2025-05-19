СМИ: Бельгия просит снять иммунитет с евродепутатов по делу о подкупе со стороны Huawei

Бельгийские власти обратились к Европейскому парламенту с просьбой лишить иммунитета нескольких депутатов Европарламента, чтобы их можно было привлечь к ответственности в рамках расследования подкупа со стороны китайской компании Huawei.

Об этом стало известно порталу Politico, передает "Европейская правда".

По словам одного из источников Politico, запрос Бельгии касается пяти депутатов Европарламента: трех из правоцентристской Европейской народной партии, одного от социалистов и одного – из центристской группы Renew Europe.

Другой собеседник уточнил, что расследование касается также сотрудников Европарламента.

Имена евродепутатов, о которых идет речь, пока не известны, но их должна объявить президент Европарламента Роберта Метсола на открытии пленарного заседания в среду, 21 мая.

Далее, по процедуре, комитет по правовым вопросам Европарламента решит, лишать ли депутатов иммунитета, после чего решение должно быть утверждено на пленарном заседании большинством голосов.

По меньшей мере восемь человек, в том числе один из топ-менеджеров Huawei в Европе, были обвинены прокуратурой Бельгии в активной коррупции, отмывании денег и преступной организации.

Между тем Европарламент запретил вход на свою территорию лоббистам, работающим на Huawei.