Во Франции перед судом предстанет 21 подозреваемый в нападениях на тюрьмы

Во Франции в пятницу предъявят обвинения 21 подозреваемому в нападениях на тюрьмы и уничтожении автомобилей сотрудников.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В пятницу в Париже в суде предъявят обвинения 21 подозреваемому, задержанному после серии нападений на тюрьмы по всей территории Франции.

"Расследование позволило четко показать связь этих действий с сетью серьезной организованной преступности", – отметили в национальной антитеррористической прокуратуре.

Одного из обвиняемых считают лицом, создавшим в Telegram аккаунт DDPF (аббревиатура от "Защита французских заключенных" или "Права французских заключенных"). Именно эта инициатива взяла на себя ответственность за нападения.

Всего в ходе масштабных рейдов в начале этой недели во Франции задержали 30 человек, которых считают связанными с нападениями, в том числе четырех несовершеннолетних. Семерых впоследствии отпустили, не объявляя подозрения.

Напомним, в середине апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожении автомобилей работников в нескольких городах. После этого насчитали 15 подобных инцидентов.

В правительстве считают, что за волной нападений стоят наркоторговцы.