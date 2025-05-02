Сибига: действия РФ – откровенное издевательство над мирными усилиями США и других партнеров

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия использует новую гибридную тактику, подсовывая "перемирие", что фактически является издевательством над мирными усилиями США и других партнеров.

Об этом Сибига сказал во время выступления в Верховной Раде, сообщает "Европейская правда".

По словам главы внешнеполитического ведомства, украинская сторона готова к безусловному прекращению огня.

"Это Россия не готова и стремится к войне – демонстрируя всему миру, что она была и есть единственным источником и причиной этой агрессии", – отметил он.

Сибига добавил, что Украина не пойдет на так называемый "мир любой ценой", а также отметил, что принципиальные позиции Украины относительно условий мира остаются четкими и неизменными.

Среди этих предложений: непризнание любых временно оккупированных территорий Украины российскими, несогласие с ограничениями в отношении структуры, численности, других характеристик Сил обороны, ограничения нашей оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствия их контингентов на нашей территории, а также несогласие с ограничениями суверенитета, внутренней и внешней политики.

"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают то пасхальное, то парадное перемирие. Мы также видим растущее понимание во всем мире, что все это просто манипуляции и откровенное издевательство России над мирными усилиями США и других партнеров", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что сейчас самое время усилить давление на Москву, чтобы заставить ее пойти на мир.

"Россия должна согласиться на реальное полное и безусловное прекращение огня и меры по укреплению доверия, такие как, прежде всего, возвращение украинских военнопленных, похищенных детей и гражданских заложников. Только в условиях полной тишины и гуманитарных мер по укреплению доверия могут начаться переговоры – в любом формате, который принесет мир", – подчеркнул он.

Ранее Сибига призвал внешних наблюдателей за событиями российско-украинской войны не вестись на утверждения о том, что "Россия побеждает", поскольку реальная ситуация не дает для этого оснований.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.