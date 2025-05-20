Президент Литви: відмова НАТО від обіцянки прийняти Україну стане ударом по репутації

Президент Литви Гітанас Науседа переконаний: якщо НАТО не виконає свою обіцянку Україні про членство, це завдасть серйозного удару по репутації Альянсу.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент зазначив, що на останніх трьох самітах "ми дуже чітко підкреслили текст про перспективи України щодо членства в НАТО".

"Тепер просто взяти і все це прибрати – це дуже сильно підірвало б авторитет НАТО. Це було б величезним ударом по репутації НАТО", – сказав він.

Україна має бути запрошена на саміт НАТО в Гаазі в червні, щоб мати можливість представити свою позицію з цих питань, вважає Науседа.

ЗМІ раніше повідомили, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.