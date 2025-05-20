Президент Литвы: отказ НАТО от обещания принять Украину станет ударом по репутации

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден: если НАТО не выполнит свое обещание Украине о членстве, это нанесет серьезный удар по репутации Альянса.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент отметил, что на последних трех саммитах "мы очень четко подчеркнули текст о перспективах Украины относительно членства в НАТО".

"Теперь просто взять и все это убрать – это очень сильно подорвало бы авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО", – сказал он.

Украина должна быть приглашена на саммит НАТО в Гааге в июне, чтобы иметь возможность представить свою позицию по этим вопросам, считает Науседа.

СМИ ранее сообщили, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Позже министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.