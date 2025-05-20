У Німеччині різко зросла кількість злочинів на ґрунті праворадикальної ідеології

У 2024 році кількість злочинів, скоєних прихильниками ультраправого руху у Німеччині, зросла майже на 50%, а загальний рівень політично мотивованої злочинності досяг рекордного показника.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Александр Добріндт, презентуючи щорічний звіт у Берліні, передає Politico, пише "Європейська правда".

Як свідчить звіт, впродовж 2024 року кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині зросла більш ніж на 40% у порівнянні з попереднім роком і досягла 84 172 випадків.

Німецька влада пояснює це зростання посиленням радикалізації та політичної поляризації у рік виборів – зокрема у східній частині країни та до Європейського парламенту – а також внутрішніми суперечками навколо війни в секторі Гази.

Зазначається, що злочини, вчинені з мотивів праворадикальної ідеології, становлять найбільшу частку всіх політично мотивованих правопорушень.

Також значно зросла й кількість злочинів, пов’язаних із насильством – усього було зафіксовано 4107 таких випадків, що є найвищим показником з 2016 року. Звіт свідчить, що більше ніж кожен четвертий насильницький злочин був скоєний особами з праворадикальними поглядами.

"Ми продовжимо боротьбу з правим екстремізмом", – заявив Добріндт.

Глава Федерального управління кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх заявив, що коли зростають політичні злочини та насильство, це не просто статистичне явище – "це відображення соціальної поляризації та посилення радикалізації, і вкотре демонструє, що наша демократія перебуває під тиском".

"Ми маємо усвідомити, що в суспільстві загалом, зокрема серед частини молоді, ми бачимо зсув вправо та зростання толерантності до насильства", – додав він.

Окрім цього, німецькі посадовці висловили занепокоєння зростанням кількості антисемітських злочинів. У 2024 році зареєстровано 6236 випадків антисемітизму – це майже на 21% більше, ніж у 2023 році.

Добріндт також пов’язав зростання з так званим "імпортованим антисемітизмом" – з боку людей іноземного походження, часто у зв’язку з протестами проти війни в Газі.

Звернемо увагу, на початку травня Федеральний офіс з охорони конституції Німеччини почав класифікувати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як "підтверджену правоекстремістську" організацію. Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду.

Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив застереження щодо можливої ​​заборони ультраправої партії.

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.