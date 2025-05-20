В Германии резко возросло количество преступлений на почве праворадикальной идеологии

В 2024 году количество преступлений, совершенных сторонниками ультраправого движения в Германии, выросло почти на 50%, а общий уровень политически мотивированной преступности достиг рекордного показателя.

Об этом сообщил министр внутренних дел Александр Добриндт, представляя ежегодный отчет в Берлине, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует отчет, в течение 2024 года количество политически мотивированных преступлений в Германии выросло более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом и достигло 84 172 случаев.

Немецкие власти объясняют этот рост усилением радикализации и политической поляризации в год выборов – в частности, в восточной части страны и в Европейский парламент – а также внутренними спорами вокруг войны в секторе Газы.

Отмечается, что преступления, совершенные по мотивам праворадикальной идеологии, составляют наибольшую долю всех политически мотивированных правонарушений.

Также значительно возросло и количество преступлений, связанных с насилием – всего было зафиксировано 4107 таких случаев, что является самым высоким показателем с 2016 года. Отчет свидетельствует, что более чем каждое четвертое насильственное преступление было совершено лицами с праворадикальными взглядами.

"Мы продолжим борьбу с правым экстремизмом", – заявил Добриндт.

Глава Федерального управления криминальной полиции Германии Гольгер Мюнх заявил, что когда растут политические преступления и насилие, это не просто статистическое явление – "это отражение социальной поляризации и усиления радикализации, и в очередной раз демонстрирует, что наша демократия находится под давлением".

"Мы должны осознать, что в обществе в целом, в частности среди части молодежи, мы видим сдвиг вправо и рост толерантности к насилию", – добавил он.

Кроме этого, немецкие чиновники выразили обеспокоенность ростом количества антисемитских преступлений. В 2024 году зарегистрировано 6236 случаев антисемитизма – это почти на 21% больше, чем в 2023 году.

Добриндт также связал рост с так называемым "импортированным антисемитизмом" – со стороны людей иностранного происхождения, часто в связи с протестами против войны в Газе.

Обратим внимание, в начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало классифицировать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию. Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока "АдГ" продолжает судебный процесс, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил предостережение относительно возможного запрета ультраправой партии.

Подробнее читайте в статье: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.