Чехия и Украина договорились сотрудничать в подготовке пилотов F-16

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Чехии Петр Фиала договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министров, которая состоялась 20 мая, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Во время встречи премьеров 20 мая в Ужгороде они договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16 и других типов самолетов и вертолетов.

Отмечается, что эта договоренность будет сопровождаться развитием симуляционных мощностей и проведением тренировок в Украине и Чехии.

В заявлении подчеркнуто, что подготовка будет осуществляться также для технического наземного персонала через реализацию конкретных проектов по модернизации.

Также премьеры подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Шмыгаль и Фиала подтвердили важность усиления сотрудничества между оборонной промышленностью Украины и Чехии через совместные усилия, лицензирование технологий в соответствии с целями и механизмами, изложенными в плане "Readiness 2030", а также сотрудничество на третьих рынках.

Напомним, 4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.

Через несколько дней стало известно, что Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского технического персонала F-16.