ЕС по требованию Нидерландов расследует, соответствует ли Израиль условиям сотрудничества

В Европейском Союзе большинство поддержало предложение министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа о расследовании того, соответствует ли Израиль все еще условиям сотрудничества с ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Европейская комиссия решила начать расследование, что подтвердила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Вельдкамп ранее заявлял, что, по его мнению, блокада Израилем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа является нарушением международного гуманитарного права, и выступил за расследование этого вопроса. Пока такое расследование не будет проведено, Нидерланды будут использовать право вето, чтобы заблокировать переговоры о продлении "плана действий", который является частью соглашения о сотрудничестве, заявил Вельдкамп.

Вельдкамп во вторник находился в Брюсселе на встрече со своими коллегами из ЕС. После встречи он заявил, что голосование по предложению Нидерландов не состоялось, но "четкое большинство" высказалось "очень, очень широко" в пользу беспокойства относительно гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"И я считаю, что это важно, потому что таким образом мы, Европа, посылаем очень четкий сигнал, что мы действительно намерены действовать. Что мы действительно очень обеспокоены гуманитарной ситуацией", – сказал Вельдкамп.

Неизвестно, сколько времени продлится расследование ЕС. По словам Вельдкампа, сейчас этим вопросом занимается Европейская комиссия. "Для меня важно, что ее решение также является очень четким сигналом о том, что мы чрезвычайно обеспокоены", – сказал Вельдкамп.

Страны, поддерживающие предложение Нидерландов, – это Франция, Бельгия, Люксембург, Австрия, Ирландия, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Португалия и Мальта.

Против – девять стран: Германия, Венгрия, Чехия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Хорватия и Болгария. Латвия не высказалась.

Расследование сосредотачивается на том, насколько Израиль придерживается соглашений, предусмотренных договором между Израилем и ЕС, который, среди прочего, предоставляет торговые льготы. Статья 2 договора отмечает, что отношения между ЕС и Израилем, а также само соглашение основываются на уважении прав человека и демократических принципов.

Напомним, на этой неделе ряд европейских государств, которые финансируют гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он и лидеры Франции и Канады поражены военной эскалацией в Газе, а также повторил призыв к прекращению огня.

В ЕС назначили нового специального представителя по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке – эту роль поручили французскому дипломату Кристофу Биго.

А Великобритания объявила о намерении приостановить переговоры по зоне свободной торговли с Израилем из-за его действий в секторе Газа.