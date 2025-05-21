Обраний президент Румунії – проти участі у потенційному західному контингенті в Україні

Обраний президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Румунія може надавати значну операційну підтримку західним союзникам у рамках потенційного стримуючого контингенту в Україні, але не має сама долучатися до нього.

Як повідомляє "Європейська правда", такі слова Нікушора Дана наводить Politico.

Коментуючи потенційну роль Румунії у контингенті західних союзників в Україні, обговорення щодо якого тривають, Нікушор Дан сказав, що підтримує надання партнерам різноманітної підтримки для цього, проте виступає проти участі румунських військових у контингенті.

"Щодо великої операційної підтримки на території Румунії – так. Щодо участі у контингенті, який гарантуватиме підтримання миру в Україні – ні. Думаю, це було б не дуже доречно – через напругу, яка вже і так існує між Румунією та Росією", – зазначив він.

Дан також наголосив, що "будь-що про Україну має вирішуватися і погоджуватися самою Україною".

Він додав, що "не оптимістичний" щодо шансів досягти якогось миру у близькій перспективі, та схвально висловився про те, що країни Європи об’єднали зусилля і вирішили продовжити підтримку України, доки вона зможе домовлятися про мир на прийнятних умовах.

Нагадаємо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосували за Дана.

Сіміон визнав свою поразку, проте все одно намагається оскаржити результат виборів.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.