Избранный президент Румынии Никушор Дан считает, что Румыния может оказывать значительную оперативную поддержку западным союзникам в рамках потенциального сдерживающего контингента в Украине, но не должна сама присоединяться к нему.

Как сообщает "Европейская правда", такие слова Никушора Дана приводит Politico.

Комментируя потенциальную роль Румынии в контингенте западных союзников в Украине, обсуждение которого продолжается, Никушор Дан сказал, что поддерживает предоставление партнерам разнообразной поддержки для этого, однако выступает против участия румынских военных в контингенте.

"Что касается большой оперативной поддержки на территории Румынии – да. Касательно участия в контингенте, который будет гарантировать поддержание мира в Украине – нет. Думаю, это было бы не очень уместно – из-за напряженности, которая и так существует между Румынией и Россией", – отметил он.

Дан также подчеркнул, что "все, что касается Украины, должно решаться и согласовываться самой Украиной".

Он добавил, что "не оптимистичен" относительно шансов достичь какого-либо мира в ближайшей перспективе, но одобрительно отозвался о том, что страны Европы объединили усилия и решили продолжить поддержку Украины, пока она сможет договориться о мире на приемлемых условиях.

Напомним, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовали за Дана.

Симион признал свое поражение, однако все равно пытается оспорить результаты выборов.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.