Президент Чехії вирішив припинити переслідування військових через смерть афганця

Президент Чехії Петр Павел вирішив припинити кримінальне переслідування чотирьох спецпризначенців, обвинувачених у зв'язку зі смертю афганського полоненого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Приймаючи рішення, президент взяв до уваги, зокрема, винятковий характер військової ситуації, в якій стався інцидент, що розслідується, і той факт, що солдати не звинувачуються в першу чергу в насильницьких злочинах.

"Він також взяв до уваги складний міжнародний контекст всієї справи і тривалість розслідування, яке триває вже майже сім років", – додали в офісі президента. Рішення підписав прем'єр-міністр.

У 2018 році афганський солдат Вахідулла Хан застрелив чеського кінолога Томаша Прохазку і поранив двох солдатів на базі Шинданд у провінції Герат. Афганський солдат був заарештований і взятий під варту військовими країн Заходу. Він помер невдовзі після того, як його повернули афганським військам. Затриманий афганський солдат також був допитаний чотирма членами 601-ї групи спеціального призначення.

У квітні державна прокуратура підтвердила, що висунула звинувачення чотирьом спецпризначенцям у зв'язку з насильницькою смертю афганського полоненого.

ЗМІ раніше повідомляли, що військова поліція звинувачує двох чеських солдатів у здирництві і невиконанні наказу, а двох – у порушенні вартових обов'язків і ненаданні допомоги. Згодом звинувачення були висунуті державним прокурором Робертом Ганушем. Згідно з Кримінальним кодексом, за порушення вартових обов'язків і непокору наказу в екстремальних випадках може бути винесено виняткове покарання, в тому числі довічне ув'язнення. Це стосується ситуацій, коли злочини скоєні в бойовій обстановці, а також за наявності інших обтяжуючих обставин.

Павел прийняв рішення задовольнити прохання про помилування, подані від імені військовослужбовців. За даними видання iROZHLAS.cz, канцелярія президента отримала два прохання про припинення кримінального переслідування майже три роки тому, надіслані Асоціацією чеських легіонерів і Фондом спецпризначенців ім. генерала Моравця.

У квітні цього року голова Партії автомобілістів Петр Мацинка закликав Павела припинити кримінальне переслідування солдатів. За його словами, солдати діяли в надзвичайно напружених бойових умовах, і помилування було б знаком розуміння і поваги до їхньої служби. Пізніше заклик підтримав голова опозиційного руху ANO Андрей Бабіш. У відповідь президент тоді заявив, що хоче знати відповіді на низку запитань, перш ніж робити якісь кроки.

Влітку минулого року повідомляли, що від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.

У Празі торік розглядали справу колишнього військовослужбовця Філіпа Сімана, якого засудили до семи років ув’язнення за мародерство. Водночас суд виправдав Сімана саме за статтею про службу в ЗСУ.