Президент Чехии решил прекратить преследование военных из-за смерти афганца

Президент Чехии Петр Павел решил прекратить уголовное преследование четырех спецназовцев, обвиняемых в связи со смертью афганского пленного.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Принимая решение, президент учел, в частности, исключительный характер военной ситуации, в которой произошел расследуемый инцидент, и тот факт, что солдаты не обвиняются в первую очередь в насильственных преступлениях.

"Он также принял во внимание сложный международный контекст всего дела и длительность расследования, которое продолжается уже почти семь лет", – добавили в офисе президента. Решение подписал премьер-министр.

В 2018 году афганский солдат Вахидулла Хан застрелил чешского кинолога Томаша Прохазку и ранил двух солдат на базе Шинданд в провинции Герат. Афганский солдат был арестован и взят под стражу военными стран Запада. Он скончался вскоре после того, как его вернули афганским войскам. Задержанный афганский солдат также был допрошен четырьмя членами 601-й группы специального назначения.

В апреле государственная прокуратура подтвердила, что выдвинула обвинения четырем спецназовцам в связи с насильственной смертью афганского пленного.

СМИ ранее сообщали, что военная полиция обвиняет двух чешских солдат в вымогательстве и невыполнении приказа, а двух – в нарушении караульной службы и неоказании помощи. Впоследствии обвинения были предъявлены государственным прокурором Робертом Ганушем. Согласно Уголовному кодексу, за нарушение карательных обязанностей и неповиновение приказу в экстремальных случаях может быть вынесено исключительное наказание, в том числе пожизненное заключение. Это касается ситуаций, когда преступления совершены в боевой обстановке, а также при наличии других отягчающих обстоятельств.

Павел принял решение удовлетворить прошения о помиловании, поданные от имени военнослужащих. По данным издания iROZHLAS.cz, канцелярия президента получила два прошения о прекращении уголовного преследования почти три года назад, направленные Ассоциацией чешских легионеров и Фондом спецназа им. генерала Моравца.

В апреле этого года председатель Партии автомобилистов Петр Мацинка призвал Павела прекратить уголовное преследование солдат. По его словам, солдаты действовали в чрезвычайно напряженных боевых условиях, и помилование было бы знаком понимания и уважения к их службе. Позже призыв поддержал председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш. В ответ президент тогда заявил, что хочет знать ответы на ряд вопросов, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.

Летом прошлого года сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения против Украины канцелярия президента Чехии утвердила четыре прошения о помиловании чешских граждан, служивших в украинских вооруженных силах.

В Праге в прошлом году рассматривали дело бывшего военнослужащего Филиппа Симана, которого приговорили к семи годам заключения за мародерство. В то же время суд оправдал Симана именно по статье о службе в ВСУ.