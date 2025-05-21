Правительство Дании планирует запретить рекламу нездоровой пищи детям до 15 лет

Правительство Дании собирается ужесточить правила рекламы продуктов питания, запретив демонстрацию рекламы нездоровой пищи детям до 15 лет

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Правительство Дании в среду представит новый законопроект, вносящий изменения в Закон о маркетинге, чтобы запретить рекламу нездоровой пищи и напитков детям до 15 лет.

Законопроект появился после того, как портал DR описал, как в прошлом году пищевые компании Orkla, владеющая Kims, и The Burger Concept нарушили собственные правила отрасли.

Они сделали это, когда использовали влиятельных лиц Мортена Мюнстера, Яса и Мику и Александра Хусума для рекламы чипсов и бургеров для своей молодой целевой группы соответственно.

Министр промышленности и торговли Мортен Бодсков не скрывает того факта, что влиятельные лица стали мишенью для нового законодательства, которое является частью Плана V по борьбе с раком.

"Если вы немного посмотрите на социальные сети, то увидите, что проблема существует. Не в последнюю очередь среди влиятельных лиц время и усилия тратятся на рекламу, ориентированную на детей и молодежь, и это просто необходимо остановить", – считает министр.

"Мы должны взять под контроль тех, кто целенаправленно рекламирует эти нездоровые продукты детям и молодежи", – добавил он.

Нарушителям нового законодательства грозят высокие штрафы.

Министр утверждает, что реклама нездоровой пищи в общественных местах все еще разрешена. Она не должна быть нацелена на детей и молодежь или использовать детей в маркетинге.

Но дети и молодежь сталкиваются со слишком большим количеством рекламы нездоровой пищи, говорит министр.

"Сейчас мы решили сосредоточиться именно на цифровых платформах и влиятельных лицах, потому что именно там дети и молодежь подвергаются наибольшему влиянию, и это действительно чрезвычайно опасно", – пояснил Бодсков.

По данным Датского онкологического общества, до 80 процентов рекламы продуктов питания и напитков, с которой дети и молодежь сталкиваются в повседневной жизни, является рекламой вредных для здоровья продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

Также отмечается, что нездоровая пища и напитки повышают риск ожирения, которое может привести к как минимум 15 различным видам рака.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в прошлом году предложил выдавать лекарства для похудения безработным людям с ожирением как способ вернуть их на работу.

В Словакии школьным кафетериям запретили продавать энергетические и сладкие напитки, а также жареную пищу. Цель состоит в уменьшении потребления соли и сахара в Словакии, особенно учитывая, что ожирение уже затрагивает детей.