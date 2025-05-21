Мэры соседних городов Германии и Франции жалуются Мерцу на пограничные проверки

Мэры немецкого Келя и французского Страсбурга, расположенных недалеко от границы, совместно обратились к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в связи с усиленными проверками на границе.

Как сообщает "Европейская правда", письмо распространила мэрия Келя на своем сайте.

Мэр Келя Вольфрам Бритц и мэр Страсбурга Жанна Барсегян в письме к немецкому канцлеру жалуются на "значительные нарушения нашего общего пространства".

Они утверждают, что меры пограничного контроля, усиленные с 8 мая, вредят местной экономике.

Например, в Келе уменьшилось количество покупателей из Страсбурга, тогда как жители французского Эльзаса часто ездят на работу и за покупками в соседнюю немецкую землю Баден-Вюртемберг (где и расположен Кель).

К тому же есть много людей, которые добираются на работу через государственную границу Франции и Германии, говорится в письме.

"Пограничный контроль в такой форме является конкурентным недостатком", – говорят Бритц и Барсегян, которые призывают Фридриха Мерца приехать к ним с визитом.

Страсбург и Кель с 1960 года соединены так называемым Мостом Европы, возведенным как символ франко-германского примирения и мира в Европе. Это самый загруженный пункт пересечения границы между двумя государствами.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

В то же время в профсоюзе сотрудников полиции Германии заявили, что "не выдержат долго" в рабочем режиме, который создало введение правительством усиленного пограничного контроля для противодействия нелегальной миграции.