Додон хоче від засновника Telegram розповідей про "втручання" у вибори в Молдові

Проросійський лідер соціалістів Молдови Ігор Додон заявив, що після парламентських виборів у країні запросить засновника Telegram Павла Дурова розповісти про "втручання іноземних структур" у виборчий процес.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву Додон поширив на Facebook.

На думку Додона, засновник Telegram "знає важливі деталі про втручання іноземних структур у вибори в Молдові, зокрема кампанії президентських виборів 2020 і 2024 років".

"У зв'язку з цими публічними заявами ми запросимо його відразу після парламентських виборів восени цього року до Кишинева, щоб він дав свідчення про фальсифікацію виборів низкою західних країн на користь PAS і Маї Санду", – додав він.

Додон заявив, що президентські вибори 2024 року нібито "супроводжувалися масштабними фальсифікаціями, особливо голосами з діаспори, звідки і прийшли рятівні для Маї Санду відсотки", а після потенційних свідчень Дурова будуть підстави клопотати про скасування результатів.

Радник президентки Молдови Ігор Захаров заявив порталу NewsMaker, що у виборчий процес у країні активно втручалась і втручається Росія, "використовуючи брудні гроші та токсичні кампанії, в тому числі через Telegram".

"Ось що є справжньою загрозою для демократії – а не голос народу", – додав він.

Заява Додона пролунала незабаром після того, як лідер ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон вимагав допитати Павла Дурова у зв'язку з оскарженням результатів президентських виборів Румунії.

Нагадаємо, за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня Сіміона переміг ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.