Додон хочет от основателя Telegram рассказов о "вмешательстве" в выборы в Молдове

Пророссийский лидер социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что после парламентских выборов в стране пригласит основателя Telegram Павла Дурова рассказать о "вмешательстве иностранных структур" в избирательный процесс.

Как сообщает "Европейская правда", свое обращение Додон распространил в Facebook.

По мнению Додона, основатель Telegram "знает важные детали о вмешательстве иностранных структур в выборы в Молдове, в частности кампании президентских выборов 2020 и 2024 годов".

"В связи с этими публичными заявлениями мы пригласим его сразу после парламентских выборов осенью этого года в Кишинев, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу PAS и Майи Санду", – добавил он.

Додон заявил, что президентские выборы 2024 года якобы "сопровождались масштабными фальсификациями, особенно голосами из диаспоры, откуда и пришли спасительные для Майи Санду проценты", а после потенциальных показаний Дурова будут основания ходатайствовать об отмене результатов.

Советник президента Молдовы Игорь Захаров заявил порталу NewsMaker, что в избирательный процесс в стране активно вмешивалась и вмешивается Россия, "используя грязные деньги и токсичные кампании, в том числе через Telegram".

"Вот что является настоящей угрозой для демократии – а не голос народа", – добавил он.

Заявление Додона прозвучало вскоре после того, как лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион потребовал допросить Павла Дурова в связи с обжалованием результатов президентских выборов в Румынии.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов 18 мая Симиона победил либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.