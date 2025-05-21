Зі швейцарського села, якому загрожує обвал, евакуювали свійських тварин

Влада швейцарського села Блаттен, що в альпійському кантоні Вале, взялась за евакуацію худоби, аби вберегти її від імовірного обвалу в найближчі дні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Евакуація Блаттена тривала із суботи, коли вперше зʼявились ознаки зсуву ґрунту і зʼявилась реальна небезпека для близько 300 жителів села.

Напередодні також вдалось забрати 190 овець, 26 корів і близько 20 кроликів. Для пораненої корови знайшли вертоліт, яким її евакуювали в безпечне місце.

Фото: Keystone

Хоча раніше були побоювання, що вже незабаром на Блаттен обрушиться близько 1,5 мільйона кубометрів гірської скелі, нині ситуація, за оцінками місцевої влади, розгортається за найкращим із можливих сценаріїв.

Але й досі невідомо, коли мешканці зможуть повернутися до своїх будинків, а корови – додому.

Раніше ЗМІ повідомляли про інше швейцарське село – Брієнц, що у кантоні Граубюнден, яке неодноразово евакуювали через загрозу зсуву.