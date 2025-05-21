Зі швейцарського села, якому загрожує обвал, евакуювали свійських тварин
Новини — Середа, 21 травня 2025, 19:15 —
Влада швейцарського села Блаттен, що в альпійському кантоні Вале, взялась за евакуацію худоби, аби вберегти її від імовірного обвалу в найближчі дні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.
Евакуація Блаттена тривала із суботи, коли вперше зʼявились ознаки зсуву ґрунту і зʼявилась реальна небезпека для близько 300 жителів села.
Напередодні також вдалось забрати 190 овець, 26 корів і близько 20 кроликів. Для пораненої корови знайшли вертоліт, яким її евакуювали в безпечне місце.
Хоча раніше були побоювання, що вже незабаром на Блаттен обрушиться близько 1,5 мільйона кубометрів гірської скелі, нині ситуація, за оцінками місцевої влади, розгортається за найкращим із можливих сценаріїв.
Але й досі невідомо, коли мешканці зможуть повернутися до своїх будинків, а корови – додому.
Раніше ЗМІ повідомляли про інше швейцарське село – Брієнц, що у кантоні Граубюнден, яке неодноразово евакуювали через загрозу зсуву.