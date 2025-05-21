Из швейцарской деревни, которой угрожает обвал, эвакуировали домашних животных

Власти швейцарской деревни Блаттен, что в альпийском кантоне Вале, приступили к эвакуации скота, чтобы уберечь его от вероятного обвала в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Эвакуация Блаттена продолжалась с субботы, когда впервые появились признаки оползня и возникла реальная опасность для около 300 жителей деревни.

Накануне также удалось забрать 190 овец, 26 коров и около 20 кроликов. Для раненой коровы нашли вертолет, которым ее эвакуировали в безопасное место.

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Хотя ранее были опасения, что в скором времени на Блаттен обрушится около 1,5 миллиона кубометров горной породы, сейчас ситуация, по оценкам местных властей, развивается по наилучшему из возможных сценариев.

Но до сих пор неизвестно, когда жители смогут вернуться в свои дома, а коровы – домой.

Ранее СМИ сообщали о другом швейцарском селе – Бриенц, что в кантоне Граубюнден, которое неоднократно эвакуировали из-за угрозы оползня.