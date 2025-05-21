Рютте и Схооф ответили на вопрос, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Нидерланды хотели бы, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО 24-25 июня в Гааге, но решение о приглашении принимается НАТО, и генеральный секретарь Альянса Марк Рюте пока не готов его объявить.

Таким был ответ Рютте и премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа на вопрос журналистов о возможном присутствии Зеленского на саммите НАТО во время совместной пресс-конференции в Брюсселе 21 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Премьер Нидерландов и генсек НАТО попросили журналистов "немного подождать" ответа на вопрос, получит ли Зеленский приглашение на саммит НАТО в Гааге.

"Как только мы подготовим программу, мы ее обнародуем. Поэтому, пожалуйста, подождите немного, но вскоре мы объявим точную программу саммита", – так ответил на вопрос Марк Рютте.

"Что касается нас, то мы хотели бы приветствовать президента Зеленского в Гааге. И эта точка зрения хорошо известна Генеральному секретарю", – заявил от имени Нидерландов Дик Схооф.

Это заявление появилось на фоне информации в СМИ о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Позже министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.