Мерц не вірить у швидке завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти України.

Його слова цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції в Берліні в середу Мерц занизив очікування щодо швидкого закінчення війни в Україні.

"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко", – заявив він.

Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.

Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

Заява канцлера Німеччини пролунала після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним у понеділок.

За даними ЗМІ, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент Трамп розповів, що просив Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати чекають на мирну пропозицію від Росії "для розуміння розрахунків Путіна".