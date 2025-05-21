Мерц не вірить у швидке завершення війни в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти України.
Його слова цитує DW, повідомляє "Європейська правда".
На пресконференції в Берліні в середу Мерц занизив очікування щодо швидкого закінчення війни в Україні.
"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко", – заявив він.
Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.
Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.
Заява канцлера Німеччини пролунала після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним у понеділок.
За даними ЗМІ, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент Трамп розповів, що просив Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.
Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати чекають на мирну пропозицію від Росії "для розуміння розрахунків Путіна".