Мерц не верит в скорое завершение войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит никаких признаков скорого окончания войны России против Украины.

Его слова цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции в Берлине в среду Мерц занизил ожидания относительно скорого окончания войны в Украине.

"На данный момент нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро", – заявил он.

В то же время немецкий канцлер отметил, что можно только надеяться, что хотя бы удастся собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.

Отдельно Мерц подчеркнул важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.

Заявление канцлера Германии прозвучало после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

По данным СМИ, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент Трамп рассказал, что просил Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ждут мирного предложения от России "для понимания расчетов Путина".