Біля узбережжя Криту стався землетрус

У четвер, 22 травня, біля узбережжя грецького острова Крит стався сильний землетрус магнітудою 6,1 – на острові введені підвищені заходи безпеки.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані пожежної служби Греції, передає "Європейська правда".

22 травня на Криті були введені підвищені заходи безпеки після того, як біля грецького острова стався землетрус магнітудою 6,1, який відчувався в Туреччині та Ізраїлі.

Землетрус стався о 06:19 ранку за місцевим часом за 79 км від міста Іракліон.

According to information, as a result of the earthquake, small landslides have been recorded on the provincial road network and in Heraklion, minor structural damages have been reported. The services of both the region of Crete and the municipalities are on heightened alert. pic.twitter.com/TWgD94hSDV – RenderNature (@RenderNature) May 22, 2025

Пожежна служба Греції наразі не отримала жодних викликів про допомогу та повідомлень про серйозні пошкодження майна.

🇬🇷 | Security cameras captured the moment a M6.1 earthquake hit the city of Heraklion, in the Greek island of Crete.



A strong earthquake with a M of 6.1 struck off the northern coast of Crete, early Thursday morning, May 22, 2025, at 6.19 AM local time.#σεισμος #earthquake pic.twitter.com/fE5ARKTfqf – RenderNature (@RenderNature) May 22, 2025

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, і на початку цього року популярний туристичний острів Санторіні протягом кількох тижнів потерпав від безпрецедентного рівня сейсмічної активності, що змусило тисячі людей евакуюватися і закрити школи.

Біля узбережжя Криту фіксували поштовхи й у середу, 14 травня.

А 19 травня муніципалітет Мантуді-Лімні-Агія Анна на півночі грецького острова Евбея оголосив надзвичайний стан після серії землетрусів.

Як повідомлялося, один із поштовхів 19 травня відчули і в Афінах.