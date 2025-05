Біля узбережжя Криту стався землетрус

У четвер, 22 травня, біля узбережжя грецького острова Крит стався сильний землетрус магнітудою 6,1 – на острові введені підвищені заходи безпеки.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані пожежної служби Греції, передає "Європейська правда".

22 травня на Криті були введені підвищені заходи безпеки після того, як біля грецького острова стався землетрус магнітудою 6,1, який відчувався в Туреччині та Ізраїлі.

Землетрус стався о 06:19 ранку за місцевим часом за 79 км від міста Іракліон.

According to information, as a result of the earthquake, small landslides have been recorded on the provincial road network and in Heraklion, minor structural damages have been reported. The services of both the region of Crete and the municipalities are on heightened alert. pic.twitter.com/TWgD94hSDV