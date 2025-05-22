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Біля узбережжя Криту стався землетрус

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Новини — Четвер, 22 травня 2025, 08:50 — Уляна Кричковська

У четвер, 22 травня, біля узбережжя грецького острова Крит стався сильний землетрус магнітудою 6,1 – на острові введені підвищені заходи безпеки.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані пожежної служби Греції, передає "Європейська правда".

22 травня на Криті були введені підвищені заходи безпеки після того, як біля грецького острова стався землетрус магнітудою 6,1, який відчувався в Туреччині та Ізраїлі.

Землетрус стався о 06:19 ранку за місцевим часом за 79 км від міста Іракліон.

Пожежна служба Греції наразі не отримала жодних викликів про допомогу та повідомлень про серйозні пошкодження майна.

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, і на початку цього року популярний туристичний острів Санторіні протягом кількох тижнів потерпав від безпрецедентного рівня сейсмічної активності, що змусило тисячі людей евакуюватися і закрити школи.

Біля узбережжя Криту фіксували поштовхи й у середу, 14 травня.

А 19 травня муніципалітет Мантуді-Лімні-Агія Анна на півночі грецького острова Евбея оголосив надзвичайний стан після серії землетрусів.

Як повідомлялося, один із поштовхів 19 травня відчули і в Афінах.

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