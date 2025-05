У побережья Крита произошло землетрясение

В четверг, 22 мая, у побережья греческого острова Крит произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 – на острове введены повышенные меры безопасности.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные пожарной службы Греции, передает "Европейская правда".

22 мая на Крите были введены повышенные меры безопасности после того, как у греческого острова произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое ощущалось в Турции и Израиле.

Землетрясение произошло в 06:19 утра по местному времени в 79 км от города Ираклион.

