На острові у Греції оголосили надзвичайний стан через землетруси

Муніципалітет Мантуді-Лімні-Агія Анна на півночі грецького острова Евбея оголосив надзвичайний стан після серії землетрусів, що сталися в регіоні протягом останніх 24 годин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

В якості запобіжного заходу всі місцеві школи залишаться закритими у вівторок.

За повідомленнями, Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (DAEFK) визнало три будинки непридатними для проживання і рекомендувало їх знесення. Постраждалі сім'ї будуть тимчасово розміщені в гостьовому будинку місцевого метрополії в Прокопі.

Раніше мер Мантуді-Лімні-Агія Анна, Георгіос Цапурніотіс, повідомив державній телерадіокомпанії ERT, що попередні огляди виявили пошкодження понад 50 будинків, а також декількох муніципальних будівель і шкіл.

Як повідомлялося, один із поштовхів 19 травня відчули і в Афінах.

Нагадаємо, 13 травня в районі італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,4, який став частиною серії "сильних" підземних поштовхів, що викликали паніку, але не призвели до руйнувань.

Перед тим у Стамбулі зафіксували землетрус магнітудою 6,2. За ним послідувала низка афтершоків силою від 4 до 5 балів.