Финляндия вызвала посла Израиля из-за обстрела во время визита дипломатов

Финляндия вызвала посла Израиля для объяснений по поводу обстрела на Западном берегу реки Иордан во время пребывания там дипломатов ряда стран мира.

Об этом сообщили в МИД Финляндии, пишет "Европейская правда".

22 мая посла Израиля пригласили в финский МИД и попросили объяснений из-за обстрела, осуществленного израильской армией во время визита группы дипломатов в Дженин, что на Западном берегу реки Иордан.

The Ministry for Foreign Affairs summoned the Israeli ambassador and requested an explanation regarding the IDF's use of fire yesterday during a diplomatic delegation’s visit to Jenin in the West Bank. We also expressed deep concern about the humanitarian situation in Gaza. – MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) May 22, 2025

"Также мы выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газы", – добавили в заявлении.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас осудила обстрел, назвав неприемлемыми любые угрозы в адрес дипломатов, и призвала к расследованию и наказанию виновных в инциденте.

В Литве, представительница которой была среди участников дипломатической делегации в Дженине, также призвали Израиль расследовать случай.

В делегацию, которая посетила Дженин в среду, вошли представители стран ЕС, а также Великобритании, России и Китая. Они находились в городе по приглашению Палестинской администрации, чтобы осмотреть лагерь для беженцев.

Силы обороны Израиля заявили, что дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в "зоне активных боевых действий", поэтому израильские военные "сделали предупредительные выстрелы".