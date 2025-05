Финляндия вызвала посла Израиля из-за обстрела во время визита дипломатов

Финляндия вызвала посла Израиля для объяснений по поводу обстрела на Западном берегу реки Иордан во время пребывания там дипломатов ряда стран мира.

Об этом сообщили в МИД Финляндии, пишет "Европейская правда".

22 мая посла Израиля пригласили в финский МИД и попросили объяснений из-за обстрела, осуществленного израильской армией во время визита группы дипломатов в Дженин, что на Западном берегу реки Иордан.

The Ministry for Foreign Affairs summoned the Israeli ambassador and requested an explanation regarding the IDF's use of fire yesterday during a diplomatic delegation’s visit to Jenin in the West Bank. We also expressed deep concern about the humanitarian situation in Gaza.