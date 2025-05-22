Мерц: Германия и партнеры решительно настроены защищать НАТО от любой агрессии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Об этом он заявил во время визита в Вильнюс, посвященного развертыванию немецкой бригады в Литве, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

22 мая Мерц впервые прибыл в Вильнюс в качестве канцлера. Этот визит приурочен к началу дежурства в стране немецкой механизированной бригады.

"Вместе с нашими партнерами мы решительно настроены защищать территорию альянса от любой агрессии. Безопасность наших балтийских союзников – это также и наша безопасность", – заявил Мерц.

Относительно целей предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне, Мерц отметил, что европейские оборонные возможности "должны быть усилены в долгосрочной перспективе, а наша оборонная промышленность – расширить свои мощности".

Мерц отметил, что Германия инвестирует значительные средства в свои вооруженные силы, а также разворачивает сотни солдат Бундесвера в Литве.

Напомним, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Также 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.