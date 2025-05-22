Мерц рассказал, что считает ключевым для союзников в момент переговоров вокруг Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ключевые задачи для западных союзников в поддержке Украины, которые, по его мнению, важны на данный момент.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом Мерц сказал во время визита в Литву.

Фридрих Мерц заявил, что в текущей ситуации видит четыре ключевых элемента, на которых следует сосредоточиться западным союзникам Украины.

"Мы не позволим России внести раздор между нами. Мы твердо поддерживаем Украину. Мы, европейцы, держимся вместе. И мы будем одной командой с США, насколько это возможно", – сказал он.

Он подчеркнул, что все поддерживают ту же цель – полное прекращение огня, как первоначально предложили США.

"В-третьих, мы продолжим давить на Москву. Президент Украины продемонстрировал всему миру снова и снова в течение последних недель, что переговоры "буксируют" не по вине Украины. Чтобы Россия села за стол переговоров, ЕС одобрил новый пакет санкций. Поэтому вы знаете, что мы готовы делать еще больше – больше давления на Россию, больше поддержки для Украины", – заявил Мерц.

"И, наконец, четвертое – мы не должны забывать о более широкой картине: Россия, такой, какая она есть сейчас, является угрозой для всех нас. Мы защищаемся от этой угрозы, и поэтому мы находимся здесь сегодня", – добавил канцлер.

Напомним, первый официальный визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Литву приурочили к началу чередования в стране немецкой механизированной бригады.

Он заверил, что Германия решительно настроена защищать всю территорию НАТО.