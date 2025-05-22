Суд в Италии разрешил указывать двух женщин матерями в свидетельстве о рождении

Конституционный суд Италии в четверг принял решение, что две женщины могут быть зарегистрированы как родители ребенка в свидетельстве о рождении.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Суд постановил, что признание материнства не может ограничиваться только биологической матерью, ведь это нарушает права ребенка и дискриминирует однополые пары.

В то же время отмечается, что решение Конституционного суда не касается запрета на суррогатное материнство, который действует с 2004 года, и ограничений на искусственное оплодотворение.

Представители ЛГБТК+ сообщества приветствовали решение как победу борьбы за права детей и семейного равенства, тогда как консервативные организации обвинили суд в разрушении традиционных ценностей.

В последние годы некоторые итальянские муниципалитеты начали указывать в свидетельствах о рождении только биологическую мать. Партнерше приходилось проходить юридическую процедуру усыновления, чтобы получить родительские права.

Это основывалось на законе 2004 года, который ограничивал возможность признания родительства. В 2023 году МВД Италии усилило эти ограничения в соответствии с политикой правительства Джорджи Мелони, продвигающего "традиционные семейные ценности" и борющегося с суррогатным материнством.

В апреле венгерский парламент одобрил изменения в Основной закон, которые предусматривают ограничение свободы собраний для представителей ЛГБТК-сообщества.

После этого делегация депутатов Европарламента заявила, что ситуация в Венгрии "стремительно движется в неправильном направлении" из-за дальнейшего ухудшения верховенства права при правлении Виктора Орбана.