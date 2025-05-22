У Чехії перевірять конституційність угоди з Ватиканом

Чеський Конституційний суд на прохання уряду вирішив у пріоритетному порядку оцінити на відповідність законодавству країни двосторонню угоду зі Святим Престолом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ČTK.

Чехія одна з останніх у Європейському Союзі у жовтні 2024 року уклала двосторонню угоду з Ватиканом, але вона ще повинна бути ратифікована парламентом і підписана президентом.

Тим часом окремі чеські сенатори висловили побоювання, що угода є однобокою і накладає на Чехію широкі зобов'язання перед католицькою церквою.

А чеський президент Петр Павел узагалі вважає, що угода порушує основоположні конституційні принципи Чехії як суверенної, світської та республіканської держави.

Уряд Чехії своєю чергою наполягає, що угода лише регулює чинні правові рамки і не загрожує світському характеру держави та не надає переваги католикам перед іншими церквами.

Оскільки Конституційний суд Чехії оцінить конституційність угоди з Ватиканом у пріоритетному порядку, рішення можна очікувати швидше, ніж за стандартні дев'ять-десять місяців.

Відносини між Чехією та Ватиканом були вперше встановлені в 1919 році, коли вона була частиною Чехословаччини. Вони були перервані після приходу до влади комуністів і відновлені у 1990-му.

Варто зазначити, що це не перша спроба Праги і Ватикану укласти двосторонню угоду. У 2003 році чеський парламент відхилив аналогічну угоду, заявивши, що вона надасть католицькій церкві привілейований статус у порівнянні з іншими.

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