В Чехии проверят конституционность соглашения с Ватиканом

Чешский Конституционный суд по просьбе правительства решил в приоритетном порядке оценить на соответствие законодательству страны двустороннее соглашение со Святым Престолом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ČTK.

Чехия одна из последних в Европейском Союзе в октябре 2024 года заключила двустороннее соглашение с Ватиканом, но оно еще должно быть ратифицировано парламентом и подписано президентом.

Между тем отдельные чешские сенаторы выразили опасения, что соглашение является односторонним и налагает на Чехию широкие обязательства перед католической церковью.

А чешский президент Петр Павел вообще считает, что соглашение нарушает основополагающие конституционные принципы Чехии как суверенного, светского и республиканского государства.

Правительство Чехии, в свою очередь, настаивает, что соглашение лишь регулирует действующие правовые рамки и не угрожает светскому характеру государства и не предоставляет преимущества католикам перед другими церквями.

Поскольку Конституционный суд Чехии рассмотрит конституционность соглашения с Ватиканом в приоритетном порядке, решение можно ожидать раньше, чем через стандартные девять-десять месяцев.

Отношения между Чехией и Ватиканом были впервые установлены в 1919 году, когда она была частью Чехословакии. Они были прерваны после прихода к власти коммунистов и восстановлены в 1990-м.

Стоит отметить, что это не первая попытка Праги и Ватикана заключить двустороннее соглашение. В 2003 году чешский парламент отклонил аналогичное соглашение, заявив, что оно предоставит католической церкви привилегированный статус по сравнению с другими.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский был принят новым Папой Римским Львом XIV.