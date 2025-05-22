ЕС заявил, что начал процедуру снятия санкций с Косово

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила о начале снятия санкций с частично признанного Косово, наложенных из-за нестабильности в северных муниципалитетах страны с преимущественно сербским населением.

Ее слова на брифинге в Приштине в четверг цитирует балканская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

На вопрос об ограничительных мерах, введенных ЕС в отношении Косово летом 2023 года, Каллас ответила, что Брюссель "начинает отменять эти меры, но в то же время важно понимать, что мы не хотим эскалации конфликта на севере".

"Я лично убеждаю государства-члены, что мы должны отменить меры в отношении Косово, но некоторые говорят, что Косово должно соблюдать Охридское соглашение, а эскалация на севере противоречит этому", – отметила она.

По словам топдипломата ЕС, важно увидеть "снижение напряженности на севере" Косово, а закрытие Приштиной параллельных сербских учреждений "подрывает" усилия по деэскалации.

Каллас не уточнила, когда именно началась отмена мер Евросоюза против Косово и какие меры уже отменены.

Европейский Союз ввел санкции против Косово в 2023 году после эскалации напряженности в четырех северных муниципалитетах страны, вызванной местными выборами.

Эти санкции до сих пор действуют, поскольку, по мнению Брюсселя, Приштина не сделала достаточно для деэскалации ситуации на севере, где проживает преимущественно сербское население.

Между тем Евросоюз продолжает пытаться наладить диалог между Косово и Сербией, которая не признает независимость страны, отделившейся от нее в результате войн 1990-х годов.

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