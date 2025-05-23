У п’ятницю, 23 травня, шведська служба безпеки SAPO повідомила про зниження національного рівня терористичної загрози.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву SAPO, передає "Європейська правда".

23 травня Швеція знизила національний рівень терористичної загрози на один щабель – з "високого" до "підвищеного", посилаючись на поступову зміну загальної ситуації.

"Загроза нападів з боку насильницького екстремізму зменшувалася протягом деякого часу", – йдеться у заяві SAPO.

У 2023 році SAPO підвищила рівень загрози до "високого", другого за шкалою, після спалення Корану у Швеції, що викликало обурення у мусульманських країнах.

У жовтні 2023 року виконавець ісламістського теракту у Брюсселі обрав своєю ціллю шведських вболівальників.

У грудні 2024 року трьом особам у Швеції висунули звинувачення у підготовці ісламістського теракту. У лютому 2025 року повідомили про ще одне затримання за підозрою у підготовці теракту.