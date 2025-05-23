В пятницу, 23 мая, шведская служба безопасности SAPO сообщила о снижении национального уровня террористической угрозы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление SAPO, передает "Европейская правда".

23 мая Швеция снизила национальный уровень террористической угрозы на одну ступень – с "высокого" до "повышенного", ссылаясь на постепенное изменение общей ситуации.

"Угроза нападений со стороны насильственного экстремизма уменьшалась в течение некоторого времени", – говорится в заявлении SAPO.

В 2023 году SAPO повысила уровень угрозы до "высокого", второго по шкале, после сожжения Корана в Швеции, что вызвало возмущение в мусульманских странах.

В октябре 2023 года исполнитель исламистского теракта в Брюсселе выбрал своей целью шведских болельщиков.

В декабре 2024 года трем лицам в Швеции были предъявлены обвинения в подготовке исламистского теракта. В феврале 2025 года сообщили о еще одном задержании по подозрению в подготовке теракта.