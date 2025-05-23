Мерц закликав Сі підтримати зусилля Заходу щодо перемир’я в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати зусилля західних країн з досягнення припинення вогню в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби німецького уряду за результатами телефонної розмови лідерів.

Мерц і Сі під час розмови підкреслили важливість економічних відносин між Німеччиною та Китаєм. Канцлер підкреслив важливість чесної конкуренції та взаємності.

Вони також обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань – зокрема, обговорили російську загарбницьку війну проти України.

"Канцлер повідомив про спільні зусилля Європи та США для досягнення якнайшвидшого припинення вогню і закликав підтримати ці зусилля", – йдеться у повідомленні.

Раніше Фрідріх Мерц попередив, що зусилля з досягнення перемир'я в Україні залишаються на початковій стадії і можуть тривати місяцями, попри посилення дипломатичних кроків в останні тижні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.