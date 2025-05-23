Мерц призвал Си поддержать усилия Запада по перемирию в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал лидера Китая Си Цзиньпина поддержать усилия западных стран по достижению прекращения огня в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства по итогам телефонного разговора лидеров.

Мерц и Си во время разговора подчеркнули важность экономических отношений между Германией и Китаем. Канцлер подчеркнул важность честной конкуренции и взаимности.

Они также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам – в частности, обсудили российскую захватническую войну против Украины.

"Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня и призвал поддержать эти усилия", – говорится в сообщении.

Ранее Фридрих Мерц предупредил, что усилия по достижению перемирия в Украине остаются на начальной стадии и могут продолжаться месяцами, несмотря на усиление дипломатических шагов в последние недели.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.