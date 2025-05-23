Скандал з Huawei: Бельгія прослуховувала підозрюваних євродепутатів на стадіоні

Бельгійські агенти безпеки поставили жучки в корпоративній ложі на футбольному стадіоні клубу "Андерлехт", яка використовувалася китайським технологічним гігантом Huawei для зв'язку з членами Європейського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

Операції зі стеження, підтверджені трьома особами, добре обізнаними з ходом розслідування, були частиною широкомасштабного розслідування звинувачень у корупції, які вперше були оприлюднені в березні. Вони сприяли рішенню бельгійського прокурора вимагати зняття імунітету з групи депутатів Європарламенту, щоб провести повноцінне розслідування.

Huawei придбала приватну ложу на стадіоні "Андерлехта" "Констант Ванден Сток" на південному заході Брюсселя на сезон 2024/25 – рік, коли клуб приймав європейських гігантів, включаючи "Фенербахче", "Порту" та "Реал Сосьєдад" – приблизно за 50 тисяч євро.

За словами людей, обізнаних з ходом розслідування, бельгійська влада розслідувала, чи не була оренда ложі на стадіоні, нині відомому як Lotto Park, для зближення з депутатами Європарламенту частиною ширшої схеми, яку використовували лобісти Huawei для просування позиції компанії у формуванні політики ЄС.

За словами особи, близької до розслідування, методи спостереження, які використовувала бельгійська влада, є "досить поширеними в таких розслідуваннях".

Футбольний клуб "Андерлехт" "не має наміру продовжувати" контракт з Huawei після його завершення в кінці сезону, заявив речник клубу, додавши, що "ми не отримували офіційного запиту від бельгійської влади" щодо спостереження або співпраці у розслідуванні.

Двоє депутатів Європарламенту, які входять до групи, щодо якої бельгійська влада попросила позбавити їх імунітету, мальтійський соціаліст Даніель Аттард і болгарський ліберал Нікола Мінчев, визнали, що відвідували матчі "Андерлехта", і у своїх заявах зазначили, що не знали, що їх запросила компанія Huawei.

"Я не знав, що запрошення походить від якоїсь компанії, або що це стосується корпоративної ложі", – сказав Аттард, який був присутній на матчі між "Андерлехтом" та угорським "Ференцварошем" у вересні 2024 року.

"Мій асистент просто повідомив мені, що його друг має квитки на матч, і запитав, чи не було б мені цікаво супроводжувати його та його сина", – сказав він.

Мінчев сказав, що його помічник сказав йому, що "друг і сусід" запросив його подивитися матч між "Андерлехтом" і болгарським "Лудогорцем" у жовтні 2024 року.

У середу бельгійська влада звернулася до парламенту з проханням зняти імунітет з двох інших депутатів Європарламенту, правоцентристів Фульвіо Мартусчелло і Сальваторе Де Мео. П'ятий запит, що стосувався правоцентристського італійського депутата Європарламенту Джузі Прінчі, був відкликаний.

Жодному з євродепутатів не було пред'явлено звинувачень, і всі вони заперечують свою провину. Запит на зняття імунітету з депутата Європарламенту не означає, що він порушив якийсь закон. Згідно з бельгійською правовою системою, це необхідний крок для того, щоб поліція могла викликати їх на допит і провести повноцінне розслідування.

Межа між лобіюванням і корупцією дуже тонка. Депутатам Європарламенту дозволено приймати подарунки, але якщо їхня вартість перевищує 150 євро, вони зобов'язані їх задекларувати.

Щонайменше восьмеро людей, зокрема один з топменеджерів Huawei в Європі, були звинувачені прокуратурою Бельгії в активній корупції, відмиванні грошей та злочинній організації.

Тим часом Європарламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на Huawei.