Скандал с Huawei: Бельгия прослушивала подозреваемых евродепутатов на стадионе

Бельгийские агенты безопасности установили жучки в корпоративной ложе на футбольном стадионе клуба "Андерлехт", которая использовалась китайским технологическим гигантом Huawei для связи с членами Европейского парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Операции по слежке, подтвержденные тремя лицами, хорошо осведомленными о ходе расследования, были частью широкомасштабного расследования обвинений в коррупции, которые впервые были обнародованы в марте. Они способствовали решению бельгийского прокурора требовать снятия иммунитета с группы депутатов Европарламента, чтобы провести полноценное расследование.

Huawei приобрела частную ложу на стадионе "Андерлехта" "Констант Ванден Сток" на юго-западе Брюсселя на сезон 2024/25 – год, когда клуб принимал европейских гигантов, включая "Фенербахче", "Порту" и "Реал Сосьедад" – примерно за 50 тысяч евро.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, бельгийские власти расследовали, не была ли аренда ложи на стадионе, ныне известном как Lotto Park, для сближения с депутатами Европарламента частью более широкой схемы, которую использовали лоббисты Huawei для продвижения позиции компании в формировании политики ЕС.

По словам лица, близкого к расследованию, методы наблюдения, которые использовали бельгийские власти, являются "достаточно распространенными в таких расследованиях".

Футбольный клуб "Андерлехт" "не намерен продлевать" контракт с Huawei после его истечения в конце сезона, заявил представитель клуба, добавив, что "мы не получали официального запроса от бельгийских властей" о наблюдении или сотрудничестве в расследовании.

Два депутата Европарламента, входящие в группу, в отношении которой бельгийские власти попросили лишить их иммунитета, мальтийский социалист Даниэль Аттард и болгарский либерал Никола Минчев, признали, что посещали матчи "Андерлехта", и в своих заявлениях отметили, что не знали, что их пригласила компания Huawei.

"Я не знал, что приглашение исходит от какой-то компании или что это касается корпоративной ложи", – сказал Аттард, который присутствовал на матче между "Андерлехтом" и венгерским "Ференцварошем" в сентябре 2024 года.

"Мой ассистент просто сообщил мне, что его друг имеет билеты на матч, и спросил, не было бы мне интересно сопровождать его и его сына", – сказал он.

Минчев сказал, что его помощник сообщил ему, что "друг и сосед" пригласил его посмотреть матч между "Андерлехтом" и болгарским "Лудогорцем" в октябре 2024 года.

В среду бельгийские власти обратились к парламенту с просьбой снять иммунитет с двух других депутатов Европарламента, правоцентристов Фульвио Мартусчелло и Сальваторе Де Мео. Пятый запрос, касавшийся правоцентристского итальянского депутата Европарламента Джузи Принчи, был отозван.

Ни одному из евродепутатов не было предъявлено обвинений, и все они отрицают свою вину. Запрос на снятие иммунитета с депутата Европарламента не означает, что он нарушил какой-либо закон. Согласно бельгийской правовой системе, это необходимый шаг для того, чтобы полиция могла вызвать их на допрос и провести полноценное расследование.

Грань между лоббированием и коррупцией очень тонкая. Депутатам Европарламента разрешено принимать подарки, но если их стоимость превышает 150 евро, они обязаны их задекларировать.

По меньшей мере восемь человек, в том числе один из топ-менеджеров Huawei в Европе, были обвинены прокуратурой Бельгии в активной коррупции, отмывании денег и преступной организации.

Между тем Европарламент запретил вход на свою территорию лоббистам, работающим на Huawei.