Неизвестный совершил нападение с ножом на вокзале Гамбурга, много пострадавших

На центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали более десяти человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Нападающий, который действовал самостоятельно, ранил ножом нескольких человек. Пожарная служба сообщила, что "пострадало много людей".

Известно о по меньшей мере трех людях в критическом состоянии, по меньшей мере трое получили серьезные ранения и по меньшей мере шестеро – легкие. "Расследование продолжается", – сообщил представитель полиции.

Полиции удалось задержать нападавшего.

По данным федеральной полиции, инцидент произошел около 18:00 на платформе путей 13 и 14. Пресс-секретарь не подтвердил сообщения СМИ о том, что преступником была женщина.

Подробности инцидента пока неизвестны. Представитель полиции сообщил, что на центральном вокзале Гамбурга продолжается "масштабная операция". Пожарная служба также назвала ее "масштабной спасательной операцией".

Как сообщалось, 13-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на одноклассника в школе в берлинском районе Шпандау накануне, задержали в пятницу.

Ранее на этой неделе стало известно о нападении в школе в финском городе Тампере на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний подросток.