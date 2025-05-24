Головний опонент Орбана завершив протестний марш до Румунії

Угорський опозиційний лідер Петер Мадяр, голова партії "Тиса", у суботу, 24 травня, завершив пішу ходу, перетнувши кордон із Румунією.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Акція мала на меті заручитися підтримкою етнічних угорців, які проживають у Румунії, та звернутися до консервативного електорату напередодні парламентських виборів 2026 року.

Фото: Reuters

Мадяр вирушив у похід 14 травня, несучи державний прапор Угорщини та супроводжуваний групою прихильників. У невеликих містах на шляху до кордону він зустрічався з місцевими жителями, обговорюючи актуальні політичні питання.

Відтак вранці 24 травня, через 10 днів після початку, Мадяр завершив пішу ходу, перетнувши кордон із Румунією.

Фото: Reuters

У заяві на початку маршруту він наголосив: "Ми йдемо не для ескалації чи провокацій, а щоб висловити солідарність із нашими угорськими братами і сестрами в Румунії".

Акція Мадяра стала відповіддю на заяву прем’єр-міністра Віктора Орбана про можливу співпрацю з кандидатом у президенти Румунії від ультраправої партії Джорджем Сіміоном.

Рішення Орбана підтримати ультраправого кандидата викликало протести в угорській громаді Румунії, яка побоювалась наслідків перемоги Сіміона для прав національних меншин.

Тим часом партія "Тиса" в опитуваннях упевнено випереджає політичну силу премʼєра Угорщини "Фідес".