Главный оппонент Орбана завершил протестный марш в Румынию

Венгерский оппозиционный лидер Петер Мадяр, председатель партии "Тиса", в субботу, 24 мая, завершил пеший марш, пересекая границу с Румынией.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Акция была направлена на то, чтобы заручиться поддержкой этнических венгров, проживающих в Румынии, и обратиться к консервативному электорату в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Фото: Reuters

Мадяр отправился в поход 14 мая, неся государственный флаг Венгрии и сопровождаемый группой сторонников. В небольших городах на пути к границе он встречался с местными жителями, обсуждая актуальные политические вопросы.

Затем утром 24 мая, через 10 дней после начала, Мадяр завершил пеший поход, пересек границу с Румынией.

Фото: Reuters

В заявлении в начале маршрута он подчеркнул: "Мы идем не для эскалации или провокаций, а чтобы выразить солидарность с нашими венгерскими братьями и сестрами в Румынии".

Акция Мадяра стала ответом на заявление премьер-министра Виктора Орбана о возможном сотрудничестве с кандидатом в президенты Румынии от ультраправой партии Джорджем Симионом.

Решение Орбана поддержать ультраправого кандидата вызвало протесты в венгерской общине Румынии, которая опасалась последствий победы Симиона для прав национальных меньшинств.

Между тем партия "Тиса" в опросах уверенно опережает политическую силу премьера Венгрии "Фидес".