Кандидат в президенты Польши предложил сопернику сдать анализы из-за "наркотических подозрений"

Поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий предложил сопернику от власти Рафалу Тшасковскому сдать тест на употребление наркотических веществ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во время пятничных дебатов перед президентскими выборами произошла необычная ситуация. В какой-то момент Кароль Навроцкий положил что-то в рот.

В интернете начали появляться голоса, которые предполагали, что речь могла идти о запрещенных веществах.

Кандидат в президенты, которого поддерживает партия "Право и справедливость", был гостем RMF FM в субботу и решил объяснить ситуацию.

"Поскольку общественность интересуется моим жестом во время дебатов, я отвечаю, что это был пакетик с никотином. Если послушать Рафала Тшасковского, который хочет стать президентом Польши, который все время говорит о своих мнимых успехах в Варшаве, то я подумал, что это именно тот момент, когда пакетик с никотином пригодится", – сказал он.

Чтобы развеять любые сомнения, Навроцкий предложил проверить кандидатов на наличие в их организме наркотических веществ.

Кандидат от "ПиС" хочет, чтобы в воскресенье он и его соперник на президентских выборах Рафал Тшасковский прошли медицинские тесты на наличие запрещенных веществ. Члены обоих штабов также могут пройти такие тесты.

Тшасковский прокомментировал эту ситуацию перед встречей с пенсионерами в Цехоцинеке. "Спросите господина Кароля, что он делал вчера. Пусть господин Кароль объяснит", – сказал кандидат в президенты.

Позже, уже во время встречи с пенсионерами, Тшасковский, обращаясь к присутствующим, сказал, что они являются ответом на вопрос журналистов о том, откуда кандидаты берут мотивацию и энергию, и "наверное, интересуются делом Кароля Навроцкого".

Тшасковский подчеркнул, что встречи с пожилыми людьми являются для него фантастическими, потому что он фактически всегда видит саму молодежь. Он отметил, что настоящая молодость не имеет ничего общего с тем, что написано в удостоверении личности.

Напомним, в 2019 году перед вторым туром выборов президента Украины на тот момент кандидат Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с действующим тогда президентом Петром Порошенко, но на НСК "Олимпийский". Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Оба кандидата тогда в конце концов сдали анализы.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

За менее чем две недели до второго тура президентских выборов в Польше оба кандидата имеют равную поддержку.

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